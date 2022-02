Inizia il programma di bug bounty della Cardano Foundation (Di martedì 15 febbraio 2022) Il programma aggiornato per identificare i bug è Iniziato lunedì e durerà sei settimane I bug più bassi individuati attireranno una ricompensa di 800$ e quelli critici fino a 20.000$ La Cardano Foundation, l'ente no-profit che si occupa principalmente del percorso di Cardano, la scorsa settimana ha annunciato il raddoppio dei premi per gli utenti che individuano bug sulla rete. L'organizzazione con sede in Svizzera ha condiviso un aggiornamento su Hackerone secondo cui gli hacker che individuano potenziali vulnerabilità intascheranno il doppio della ricompensa offerta in precedenza. "Salve hacker, siamo lieti di informarvi che stiamo eseguendo una promozione per le prossime 6 settimane su tutti gli asset, durerà da lunedì 14 febbraio 2022 a venerdì 25 marzo 2022 e i nostri pagamenti ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 15 febbraio 2022) Ilaggiornato per identificare i bug èto lunedì e durerà sei settimane I bug più bassi individuati attireranno una ricompensa di 800$ e quelli critici fino a 20.000$ La, l'ente no-profit che si occupa principalmente del percorso di, la scorsa settimana ha annunciato il raddoppio dei premi per gli utenti che individuano bug sulla rete. L'organizzazione con sede in Svizzera ha condiviso un aggiornamento su Hackerone secondo cui gli hacker che individuano potenziali vulnerabilità intascheranno il doppioricompensa offerta in precedenza. "Salve hacker, siamo lieti di informarvi che stiamo eseguendo una promozione per le prossime 6 settimane su tutti gli asset, durerà da lunedì 14 febbraio 2022 a venerdì 25 marzo 2022 e i nostri pagamenti ...

