Il Governo approva le novità sulle concessioni balneari | tra unanimità e forti tensioni

(Di martedì 15 febbraio 2022) Via libera all’alla riforma delle, unico punto all’ordine del giorno del consiglio dei ministri di oggi. A partire dal primo gennaio 2024 terminerà il regime di proroga dellee l’arenile italiano verrà spartito dopo la vittoria di bandi di gara pubblica. Finisce così l’anomalia tutta italiana del far west delleche venivano rinnovate senza la stipula di un impegno a effettuare migliorie e investimenti in barba alle norme europea. Da una parte, dunque, le ragioni dell’Europa e del libero commercio, dall’altra la protesta degli imprenditori del settore balneare che temono che, con lein arrivo da parte del, si finirà per cedere i nostri arenili a investitori stranieri col ...

Advertising

tempoweb : Approvata dal Governo la riforma sulle concessioni balneari. Gare pubbliche entro il 2023 #balenari #riforma… - BrigidiAgostino : RT @RaiNews: Spiagge, si cambia. Il governo all'unanimità approva le nuove regole #balneari - tfabiani2 : RT @RaiNews: Spiagge, si cambia. Il governo all'unanimità approva le nuove regole #balneari - Lauranew67 : @Quirinale IL GOVERNO AFFAMA I CITTADINI ITALIANI E IL QUIRINALE APPROVA - EnricoSavasta : RT @RaiNews: Spiagge, si cambia. Il governo all'unanimità approva le nuove regole #balneari -

Ultime Notizie dalla rete : Governo approva

ROMA - Stabilimenti balneari, il consiglio dei ministrila riforma delle spiagge in concessione. Il provvedimento si pone l'obiettivo di spingere ... che ilpresenterà alla legge sulla ...... Angelina Jolie su chi nonil bacio gay: "Ignoranti" La censura è purtroppo un'arma che la ...come risultato dell'inasprimento del controllo dei media e dell'intrattenimento da parte del...L’emendamento al ddl per il mercato e la concorrenza in materia di concessioni demaniali – che ha attinenza anche con i balneari – è stato approvato ... al ddl sulle concessioni balneari: delega al ...Il Consiglio dei Ministri ha approvato sia l’emendamento sui balneari al ddl concorrenza, sia il disegno di legge delega all’unanimità. «Ci siamo battuti per un principio sacrosanto: le spiagge e gli ...