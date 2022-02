Il 2021 è stato l'anno dei ransomware, con gli hacker russi in prima linea (Di martedì 15 febbraio 2022) L'incubo di ogni azienda: il malware col riscatto. Ecco l'escalation dei criminali informatici di Mosca Crescono le minacce informatiche e il ransomware resta l'incubo delle aziende mondiali. Dietro ci sono spesso gli hacker russi, i più attivi e per certi versi più abili nello sfoderare offensive vincenti: riuniti in collettivi, riescono a guadagnare cifre sostanziose a spese delle compagnie occidentali. Ne parlano due report … Leggi su it.mashable (Di martedì 15 febbraio 2022) L'incubo di ogni azienda: il malware col riscatto. Ecco l'escalation dei criminali informatici di Mosca Crescono le minacce informatiche e ilresta l'incubo delle aziende mondiali. Dietro ci sono spesso gli, i più attivi e per certi versi più abili nello sfoderare offensive vincenti: riuniti in collettivi, riescono a guadagnare cifre sostanziose a spese delle compagnie occidentali. Ne parlano due report …

Advertising

Montecitorio : 371 contrari, 44 favorevoli. La Camera ha respinto le questioni pregiudiziali sul decreto-legge 221/2021, recante p… - raffaellapaita : In Commissione Trasporti per la Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza… - fattoquotidiano : È stato arrestato in un appartamento del centro di Barcellona Nomanhulaq Nonamhulaq, cugino di Saman Abbas, latitan… - alfrig409 : RT @CCFCattaneo: 'L’offerta di debito pubblico non è necessaria per finanziare lo Stato. Svolge un’altra funzione: offrire ai privati una f… - emanuelewolves : RT @ItalianiZ: Il contratto firmato dalla V.d.L. era stato annerito per questo? -