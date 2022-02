Gf Vip 6 | Clarissa Selassiè difende la sorella Jessica e si scaglia contro Delia Duran | “Sono stata la prima a supportarla | ma…”

Advertising

infoitcultura : Jessica Selassiè e la sua metamorfosi al GF Vip/ 'Clarissa mi disse che dovevo…' - ParliamoDiNews : Jessica Selassiè e la sua metamorfosi al GF Vip/ `Clarissa mi disse che dovevo…` #JessicaSelassiè - ParliamoDiNews : Clarissa Selassiè e la madre urlano per Lulù e Jessica/ Il GF Vip censura: il web... #ClarissaSelassiè… - D0YST4RS : grande fratello vip gfvip gf francesca cipriani patrizia clarissa selassiè nicola jo squillo ainett raffaella amede… - infoitcultura : Clarissa sbotta dopo le parole di Delia su Jessica: 'Al GF Vip piedi lerci' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Clarissa

Già nei giorni scorsi, durante un video risposta via social tra Manuel eSelassié , la ... tutto è stato stravolto per dare maggiore spazio al rientro nella Casa del GFdi Alex Belli, e ...Selassiè e la madre urlano per Lulù e Jessica/ Il GFcensura: il web... "Non sono una che si lascia sparlare dietro " ha proseguito Delia Duran - io ho fatto delle schifezze? Ma cosa ...Clarissa Selassié ai suoi ex coinquilini per non essersi schierati dalla parte di Jessica al GF Vip: “l’Italia guarda” Nel nuovo appuntamento del GF Vip 6, i telespettatori hanno assistito a un duro ...Continua a smuovere gli animi della Casa del Grande Fratello Vip la presenza di Delia Duran (a cui questa sera si aggiunge anche quella di Alex… Leggi ...