Dalla doccia al make up | Belen mostra tutto nel backstage delle Iene

(Di martedì 15 febbraio 2022)Rodriguez hato il dietro le quinte della sua prima puntata a Le. La showgirl si prepara per la seconda e fa impazzire i fan Aveva già fatto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

sonoyleniaaa : RT @sonoyleniaaa: scusate l autostima, ma ero appena uscita dalla doccia - pastaIpesto : devo uscire tra un'ora sono appena uscita dalla doccia bollente e mi è venuto sonno semplicemente ho 82 anni - LIBERIAN80s : la mia prassi: uscire dalla doccia, mettere l’accappatoio e sedere sulla tazza a contemplare il nulla cosmico - carmine_arg02 : Quando esco dalla doccia mi sento sempre un po’ porno - sonoyleniaaa : scusate l autostima, ma ero appena uscita dalla doccia -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla doccia

BlogLive.it

gelata per la Virtus, costretta a digerire un boccone amaro che la proietta ad una sola lunghezzazona play - out. Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro: ...mattina del 14 agosto 2021 - data nella quale i Talebani si sono ripresi l'Afghanistan - gli ...godono di maggiore libertà lì che in qualsiasi momento nella storia recente" è arrivata la...Nella serata di oggi dunque, Belen ha condiviso un bel video dei preparativi per la puntata, dalla doccia fino allo studio. La showgirl Belen Rodriguez (Instagram) La prima immagine, sfocata, mostra ...Una donna della città di Salt Lake City, Utah, USA, è stata aggredita da un senzatetto che aveva ospitato in casa sua per fargli fare una doccia. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla polizia ...