**Covid: Ryanair fa il 'verso' a Djokovic sui social, è polemica** (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Non siamo una compagna aerea ma facciamo volare gli aerei'. Con un tweet inaspettato e ironico, l'account della compagnia Ryanair fa 'il verso' a Novak Djokovic e prende posizione sulla vicenda legata al tennista serbo scatenando decine di post e molte polemiche. Ryanair cita infatti, sotto la frase, una recentissima dichiarazione di Djokovic con la quale il campione ha dichiarato di essere disposto a rinunciare ai prossimi slam se dovesse essere costretto a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. "I'm not an anti-vax but will sacrifice trophies if told to get the jab' (Non sono un no vax, ma sacrificherò le prossime competizioni se mi dicessero che devo vaccinarmi, ndr)", si legge nella foto postata dalla compagnia. Molti i commenti da tutto il mondo sotto il tweet, da ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - "Non siamo una compagna aerea ma facciamo volare gli aerei'. Con un tweet inaspettato e ironico, l'account della compagniafa 'il' a Novake prende posizione sulla vicenda legata al tennista serbo scatenando decine di post e molte polemiche.cita infatti, sotto la frase, una recentissima dichiarazione dicon la quale il campione ha dichiarato di essere disposto a rinunciare ai prossimi slam se dovesse essere costretto a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. "I'm not an anti-vax but will sacrifice trophies if told to get the jab' (Non sono un no vax, ma sacrificherò le prossime competizioni se mi dicessero che devo vaccinarmi, ndr)", si legge nella foto postata dalla compagnia. Molti i commenti da tutto il mondo sotto il tweet, da ...

