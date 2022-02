Covid | Djokovic | ' Se costretto a vaccinarmi rinuncio a Wimbledon e agli Open di Francia'

Advertising

HuffPostItalia : Novak Djokovic: 'Rinuncerò a tutti i tornei se c'è l'obbligo di vaccino' - SkyTG24 : Djokovic: 'Non sono no-vax, ma pronto a sacrificare tornei se costretto a vaccinarmi' - Gazzetta_it : Parla Djokovic: 'Non sono no vax, ma rinuncio ai trofei piuttosto che vaccinarmi' - balduroberto : RT @fattoquotidiano: Covid, Novak Djokovic non molla sul vaccino: “Disposto a non disputare i tornei del Grande Slam se prevedono l’obbligo… - antbar12 : RT @Agenzia_Italia: #COVID19 Il tennista serbo, numero uno del tennis mondiale, ha spiegato in un'intervista alla Bbc di non essere un No… -

Milioni di persone hanno e stanno ancora lottando con ilin tutto il mondo. È una cosa che ... autore di una biografia su, che nei giorni scorsi aveva parlato al quotidiano austriaco ...... ma spiega di non essere un no vax ' Non sono un non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il'. Novaklo ha detto chiaramente: è pronto a ...However, Djokovic does not regret his actions before the Australian ... He keeps the possibility open "because we are all trying to find the best possible solution for the end of COVID together".Djokovic tornerà in campo a Dubai la settimana prossima. “Non sono un non vax, ma rinuncerei ai trofei piuttosto che essere costretto a vaccinarmi contro il Covid” – ha dichiarato il 20 ...