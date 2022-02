Carbonara di Nola | schiacciato da un palo | agricoltore muore sul colpo

(Di martedì 15 febbraio 2022) Era a bordo del suo camion quando sarebbe stato travolto e centrato in pieno da undi legno. Per il conducente, un 75enne del posto, non c’è stato scampo. I soccorsi e i carabinieri lo hanno trovato senza vita.dida undi legno: morto 75enne La tragedia si è L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

TgrRai : Carbonara di Nola (#Napoli), agricoltore di 75 anni muore durante i lavori nei campi. L'anziano era alla guida del… - ilgiornalelocal : Carbonara di Nola, agricoltore colpito e ucciso da palo di legno -

Ieri sera i carabinieri della stazione di Carbonara di Nola sono intervenuti in via Sansonetto dove ha perso la vita un 75enne del posto. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era alla guida di un ...(ANSA) - NAPOLI, 15 FEB - Un uomo di 75 anni è morto in un incidente mentre lavorava nel proprio fondo agricolo in via Sansonetto a Carbonara di Nola. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri, ...