Calciomercato Juventus | colpo da Klopp | era nel mirino dell’Inter

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, spazio ai rinnovi: #DeSciglio il primo nome sulla lista - Fantacalcio : Calciomercato Juventus, rinnovo de Ligt con cessione all'orizzonte - infoitsport : Calciomercato Milan, colpo a zero: Maldini sgambetta la Juventus - infoitsport : Calciomercato Juventus, affarone a zero | Scontro con Napoli e Roma - gilnar76 : Calciomercato Juve, torna la vetrina Champions: tutti gli osservati speciali di Cherubini #Finoallafine #Forzajuve… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Juvenews.eu

Non finiscono mai le voci diin casae del resto c'è da rinnovare la squadra in vista della prossima stagione. La società bianconera non fa mistero di voler rendere la rosa di Allegri sempre più forte e ...Commenta per primo Antonio Rudiger è in scadenza con il Chelsea e piace a diversi top club europei, tra cui la. Il difensore tedesco, intervistato da The Athletic , ha parlato così del proprio futuro: 'Penso che anche dall'esterno si possa vedere quanto sono felice qui, soprattutto per il modo in cui ...L’ex giocatore del Milan è rinato, ancora una volta, con Allegri e si è dimostrato un ottimo elemento per la Juventus, ma non basta. Le prestazioni di Alex Sandro deludono e alla Continassa si pensa ...Uscita a valanga di Senko e calcio di rigore per i bergamaschi. Sul dischetto va Sidibe che non sbaglia, è 0-1. (Aggiornamento di Maurizio Mastroluca) Prima di dedicarci alla diretta di Juventus ...