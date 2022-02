Bufera al Comune di Ercolano, arrestati ufficiale della Municipale e geometra (Di martedì 15 febbraio 2022) Ercolano. Regolarizzavano situazioni di abuso edilizio, talvolta redigendo falsi verbali, in cambio di denaro. In manette sono finiti Francesco Tempesta, luogotenente della Polizia Locale di Ercolano e Vincenzo Rocco, geometra della zona. Entrambi sono agli arresti domiciliari. Su delega del Procuratore della Repubblica di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 febbraio 2022). Regolarizzavano situazioni di abuso edilizio, talvolta redigendo falsi verbali, in cambio di denaro. In manette sono finiti Francesco Tempesta, luogotenentePolizia Locale die Vincenzo Rocco,zona. Entrambi sono agli arresti domiciliari. Su delega del ProcuratoreRepubblica di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

LiveSicilia : Il Comune bacchetta la Rap, concorso per operai nella bufera - LiveSiciliaPA : Il Comune bacchetta la Rap, concorso per operai nella bufera - SIENANEWS : Una lunga e dettagliata lettera inviata al sindaco spiega tutti i motivi della sua decisione..Ecco cosa è successo.. - blogsicilia : #notizie #sicilia Il sindaco nomina il portavoce, non è iscritta all’ordine dei giornalisti ed è bufera -… - DOMENICOCB1000 : @ItaliaViva @matteorenzi Condivido ,ma immaginate alla gente comune che aspetta giustizia da anni, quindi quando co… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Comune Bufera in Comune: l'assessore alla cultura Sara Pugliese si dimette Dalle politiche giovanili e pari opportunità ai lavori pubblici fino alla cultura: tre diverse deleghe in quattro anni per Sara Pugliese, che da oggi non fa più parte della giunta del Comune: l'assessore ha infatti rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni e lo ha fatto attraverso una lunga e dettagliata lettera al sindaco nella quale ha spiegato i motivi di questa decisione. ...

Accoltellato a scuola a Rimini, la difesa dei presidi Affermazioni che hanno scatenato " anche sui social " una bufera sulla dirigente . E ora i colleghi ... Per questo, superato lo shock, invito a ritrovare la ragione ultima della nostra opera comune: ...

Bufera in Comune, Sara Pugliese si dimette LA NAZIONE Bufera in Comune, Sara Pugliese si dimette "Totale assenza di dialogo, di confronto e di lavoro di squadra". Queste le motivazioni con cui l’assessore alla Cultura, Sara Pugliese, ieri ha inviato una lunga lettera al sindaco Luigi De Mossi per ...

Il Comune bacchetta la Rap, concorso per operai nella bufera PALERMO – Il nuovo concorso della Rap per 106 operai finisce nella bufera. Ma stavolta ad aprire ... concordarle con il socio unico, cioè il Comune, e senza che la giunta approvasse i documenti ...

Dalle politiche giovanili e pari opportunità ai lavori pubblici fino alla cultura: tre diverse deleghe in quattro anni per Sara Pugliese, che da oggi non fa più parte della giunta del: l'assessore ha infatti rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni e lo ha fatto attraverso una lunga e dettagliata lettera al sindaco nella quale ha spiegato i motivi di questa decisione. ...Affermazioni che hanno scatenato " anche sui social " unasulla dirigente . E ora i colleghi ... Per questo, superato lo shock, invito a ritrovare la ragione ultima della nostra opera: ..."Totale assenza di dialogo, di confronto e di lavoro di squadra". Queste le motivazioni con cui l’assessore alla Cultura, Sara Pugliese, ieri ha inviato una lunga lettera al sindaco Luigi De Mossi per ...PALERMO – Il nuovo concorso della Rap per 106 operai finisce nella bufera. Ma stavolta ad aprire ... concordarle con il socio unico, cioè il Comune, e senza che la giunta approvasse i documenti ...