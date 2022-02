Allarme degli scienziati: i rifiuti plastici stanno distruggendo il Pianeta (Di martedì 15 febbraio 2022) Uno studio del Centro di resilienza di Stoccolma ha stabilito che l'inquinamento da plastica ha superato il limite di sicurezza in tutto il Pianeta, con una marea di rifiuti " anche chimici " che ha ... Leggi su quotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Uno studio del Centro di resilienza di Stoccolma ha stabilito che l'inquinamento da plastica ha superato il limite di sicurezza in tutto il, con una marea di" anche chimici " che ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Allarme degli Allarme degli scienziati: i rifiuti plastici stanno distruggendo il Pianeta L'obiettivo degli scienziati è quello di stabilire se l'umanità si trova in uno "spazio operativo sicuro" o se i limiti vengono superati e minacciano il futuro della Terra. Nelle indagini si misura ...

I nuovi problemi collegati a realtà virtuale e metaverso: infortuni e molestie in aumento L'utilizzo sempre maggiore dei dispositivi per la realtà virtuale porta con sé un aumento vertiginoso degli infortuni domestici e delle richieste di risarcimento assicurative. A lanciare l'allarme è ...

Allarme di Oipa: vanno microchippati anche i furetti Sono 1.541.529 gli animali microchippati in Veneto. Al 4 febbraio 2022 risultano iscritti all’Anagrafe regionale degli animali d’affezione 1.421.311 cani, 119.915 gatti e 303 furetti. Lo rende noto ...

