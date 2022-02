Al Senato un disegno di legge per tutelare i ciclisti (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Modificare il codice della strada individuando “opportuni accorgimenti per arrivare in futuro a una più compiuta soluzione del problema dell'alta incidentalità” tra i ciclisti e tutelarne, dunque, la sicurezza. E' quanto prevede il disegno di legge “Disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei ciclisti”, firmato dal Senatore di Forza Italia, Marco Perosino, e promosso dalla Federciclismo e dall'associazione “Io rispetto il ciclista”. “Le statistiche danno numeri paurosi, in media ogni 32 ore sulle strade italiane muore un ciclista – ha detto Perosino -. Il nostro disegno di legge prevede la modifica del codice della strada, specificando che è vietato il sorpasso di un velocipede a una distanza minima inferiore a un metro e mezzo, e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Modificare il codice della strada individuando “opportuni accorgimenti per arrivare in futuro a una più compiuta soluzione del problema dell'alta incidentalità” tra ie tutelarne, dunque, la sicurezza. E' quanto prevede ildi“Disposizioni in materia di tutela della sicurezza dei”, firmato dalre di Forza Italia, Marco Perosino, e promosso dalla Federciclismo e dall'associazione “Io rispetto il ciclista”. “Le statistiche danno numeri paurosi, in media ogni 32 ore sulle strade italiane muore un ciclista – ha detto Perosino -. Il nostrodiprevede la modifica del codice della strada, specificando che è vietato il sorpasso di un velocipede a una distanza minima inferiore a un metro e mezzo, e la ...

