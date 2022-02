Viabilità Roma Regione Lazio del 14-02-2022 ore 19:15 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Viabilità DEL 14 FEBBRAIO 2022 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio AGLI INCIDENTI SULLA VARIANTE RONCIGLIONE, CHE CAUSA CODE TRA VIA DELLE VIGNE E VIA MAGENTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E L’ALTRO SULLA PROVINCIALE MAREMMANA INFERIORE, CON CODE DA VIA DI PONTE LUCANO E VIA POLENSE, NELLE DUE DIREZIONI SI AGGIUNGE L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA Roma-LIDO PROSEGUONO ANCHE NELLE GIORNATE DEL 15 E DEL 17, LE VERIFICHE A UN TRENO MARTEDÌ, QUINDI, IL TRENO NON SARÀ DISPONIBILE ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022)DEL 14 FEBBRAIOORE 19.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGLI INCIDENTI SULLA VARIANTE RONCIGLIONE, CHE CAUSA CODE TRA VIA DELLE VIGNE E VIA MAGENTA, NEI DUE SENSI DI MARCIA E L’ALTRO SULLA PROVINCIALE MAREMMANA INFERIORE, CON CODE DA VIA DI PONTE LUCANO E VIA POLENSE, NELLE DUE DIREZIONI SI AGGIUNGE L’INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, QUI CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA, IN USCITA SUL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO CODE IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI-FIUMICINO E VIA DEL MARE RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E APPIA ORA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA-LIDO PROSEGUONO ANCHE NELLE GIORNATE DEL 15 E DEL 17, LE VERIFICHE A UN TRENO MARTEDÌ, QUINDI, IL TRENO NON SARÀ DISPONIBILE ...

romamobilita : #Roma #viabilità Il 20 febbraio è domenica ecologica. Stop al traffico privato (con alcune deroghe), nella Fascia V… - romamobilita : #Roma #viabilità Via Domenico de Dominicis, ripristinato il percorso della linea di bus 545. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Aurelia Antica, tra via di Bravetta-largo Don Luigi Guanella e via Aurelia-largo Tommaso Perassi - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Affogalasino, tra via Portuense e via del Casaletto - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Trionfale, tra via della Camilluccia e piazza Sante de Sanctis -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Il Presidente Nicola Gatta ha partecipato al Consiglio Direttivo dell'UPI Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta ha partecipato a Roma in data odierna al Consiglio direttivo dell'Unione delle Province Italiane, nel corso del quale ...superiori e la viabilità. ...

Lega, Mocci: consiglio straordinario su biodigestore a Cesano Roma " "Abbiamo richiesto la convocazione di un consiglio straordinario, venerdì 18 febbraio, per ... l'Enea, le infrastrutture di Radio Vaticana, e su cui sono presenti aree abitate e con una viabilità ...

Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta ha partecipato ain data odierna al Consiglio direttivo dell'Unione delle Province Italiane, nel corso del quale ...superiori e la. ..." "Abbiamo richiesto la convocazione di un consiglio straordinario, venerdì 18 febbraio, per ... l'Enea, le infrastrutture di Radio Vaticana, e su cui sono presenti aree abitate e con una...