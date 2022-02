Uomini e Donne, attimi di paura a Parigi per Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim: “Sequestrati dalla gendarmeria” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim sono una delle ultime coppie uscite da Uomini e Donne che più ha fatto discutere, per via della loro inaspettata decisione di uscire insieme dallo studio. Nel corso di una delle ultime puntate del dating show però i due hanno avuto la possibilità di riscegliersi sotto una cascata di petali rossi. I due per suggellare il loro amore hanno deciso di trascorrere qualche giorno in a Parigi anche se, come ha raccontato Andrea Nicole su Instagram, hanno vissuto una situazione poco piacevole. Nello specifico la coppia si è imbattuta nella marcia dei Convogli della libertà, ovvero manifestanti No vax, anti – Macron e gilet gialli, che sono stati fermati da più di settemila ... Leggi su isaechia (Di lunedì 14 febbraio 2022)sono una delle ultime coppie uscite dache più ha fatto discutere, per via della loro inaspettata decisione di uscire insieme dallo studio. Nel corso di una delle ultime puntate del dating show però i due hanno avuto la possibilità di riscegliersi sotto una cascata di petali rossi. I due per suggellare il loro amore hanno deciso di trascorrere qualche giorno in aanche se, come ha raccontatosu Instagram, hanno vissuto una situazione poco piacevole. Nello specifico la coppia si è imbattuta nella marcia dei Convogli della libertà, ovvero manifestanti No vax, anti – Macron e gilet gialli, che sono stati fermati da più di settemila ...

