SuperBowl | vincono i Rams ma tutta l' America si ferma per Eminem | in ginocchio e commosso

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Cooper Kupp e Matthew Stafford hanno portato i Los Angelesalla vittoria del Super Bowl, la finalissima del campionato Usa di Footballno, uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno. La vittoria per 23-20 di Los Angeles contro i Cincinnati Bengals è stato un capitolo finale straordinario di una storia di perseveranza, attraverso battute d'arresto per infortuni che avrebbero schiacciato la maggior parte delle squadre, compresi i, se non fosse stato per la straordinaria partita di Kupp e Stafford. "Quei ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro", ha detto l'allenatore Sean McVay. "Hanno preso il controllo del gioco", ha sottolineato.Ihanno giocato il quarto quarto del loro Super Bowl casalingo con i debuttanti Ben Skowronek e Brycen Hopkins, dopo che anche Odell Beckham Jr. si è infortunato al ...