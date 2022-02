Stipendi più alti ai sindaci? Zogno approva, Gorle ci deve pensare (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bergamo. Da gennaio le indennità dei sindaci e degli amministratori locali sono più alte. Lo ha previsto una misura presa dal governo Draghi per tutti i Comuni. ZognoSelina Odette Fedi, sindaco di Zogno, spiega: “Come previsto dalla normativa, applicheremo l’adeguamento delle indennità di sindaco e assessori progressivamente, nell’arco dei prossimi tre anni. Ritengo che sia un provvedimento giusto, considerando che amministrare comporta molte responsabilità. Occuparsi del proprio Comune richiede innanzitutto tanto tempo: io, per esempio, trascorro tutte le giornate in municipio, entro al mattino ed esco la sera, dedicandomi al massimo ai cittadini. Dal canto loro, gli assessori mi affiancano assicurando il loro impegno e seguendo la vita amministrativa con dedizione: ogni giorno siamo al servizio della comunità e, per poter lavorare ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Bergamo. Da gennaio le indennità deie degli amministratori locali sono più alte. Lo ha previsto una misura presa dal governo Draghi per tutti i Comuni.Selina Odette Fedi, sindaco di, spiega: “Come previsto dalla normativa, applicheremo l’adeguamento delle indennità di sindaco e assessori progressivamente, nell’arco dei prossimi tre anni. Ritengo che sia un provvedimento giusto, considerando che amministrare comporta molte responsabilità. Occuparsi del proprio Comune richiede innanzitutto tanto tempo: io, per esempio, trascorro tutte le giornate in municipio, entro al mattino ed esco la sera, dedicandomi al massimo ai cittadini. Dal canto loro, gli assessori mi affiancano assicurando il loro impegno e seguendo la vita amministrativa con dedizione: ogni giorno siamo al servizio della comunità e, per poter lavorare ...

