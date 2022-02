Scommesse sportive in agenzia: a gennaio 2022 spesi 82,2 milioni di euro, Napoli sul podio davanti a Roma e Milano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Milano – Nel primo mese del 2022 la spesa nelle Scommesse sportive in agenzia è stata pari a 82,2 milioni di euro. Superano 258 milioni di euro le vincite complessivamente finite nelle tasche dei giocatori a gennaio, secondo elaborazioni Agimeg su dati ADM. Napoli si conferma la provincia con la spesa più alta (oltre 11,8 milioni di euro). A Roma e provincia invece sono stati spesi 6,2 milioni di euro, mentre chiude il podio Milano con una spesa nelle Scommesse sportive pari a 4,2 milioni di ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022)– Nel primo mese della spesa nelleinè stata pari a 82,2di. Superano 258dile vincite complessivamente finite nelle tasche dei giocatori a, secondo elaborazioni Agimeg su dati ADM.si conferma la provincia con la spesa più alta (oltre 11,8di). Ae provincia invece sono stati6,2di, mentre chiude ilcon una spesa nellepari a 4,2di ...

