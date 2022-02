Ricorso respinto | l’Inter si appella al Coni | la Corte d’Appello accoglie il ricorso della Salernitana

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Giornata di importanti decisioni e comunicazioni: la, proprio nel giorno in cui ha deciso di esonerare Colantuono, ha ricevuto la notizia che laha accolto ilpresentato. “LaSportiva, riunitasi oggi in merito al reclamo presentato dall’U.S.1919 contro le sanzioniperditagara Udinese –per 0 – 3 e penalizzazione di 1 punto in classifica, ha accolto il reclamo del club granata e annullato le sanzioni irrogate comunicando alla Lega Nazionale Professionisti Serie A il conseguente svolgimentogara“, si legge sul sito. La...

UDINE. Accolto ildella Salernitana, respinti quelli presentati da Inter ed Udinese: sono queste le decisioni adottate " lunedì 14 febbraio " dalla Corte sportiva d'appello nazionale - sezioni riunite in merito ...La Corte sportiva d'appello della Federcalcio haildell'Inter che chiedeva il 3 - 0 a tavolino per la mancata disputa della gara con il Bologna , prevista al Dall'Ara il 6 gennaio. La Corte sportiva d'appello, secondo grado di ...La Corte ha accolto il ricorso proposto dalla Salernitana contro lo 0-3 a tavolino ed il -1 in classifica per la gara contro l'Udinese. Ma allo stesso tempo ha respinto il ricorso dell'Inter che ...Nel tardo pomeriggio odierno la Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso dell’Inter, che chiedeva il 3-0 a tavolino per la mancata disputa della gara contro il Bologna del 6 gennaio.