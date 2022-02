Luca Argentero | la reazione della figlia quando lo vede in tv | il momento tenero ripreso dalla moglie 

(Di lunedì 14 febbraio 2022)è stato ospite a Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio l’ha intervistato, celebrando il successofiction di cui è protagonista: Doc, nelle tue mani. LEGGI ANCHE : — Che tempo che fa,fa impazzire tutte: il siparietto con Littizzetto in versione dottoressa Non sono mancate battute e scherzi grazie a Luciana Littizzetto che si è presentata vestita dottoressa pronta a visitare e curare il bell’attore. Ilpiùdi tutta l’intervista l’ha regalato però Cristina Marino, moglie die mammapiccola Nina Speranza. Cristina infatti ha condiviso unvideo sui social. Fonte: FacebookFonte: Instagrame la ...

Advertising

LaStampa : Che tempo che fa, Luciana Littizzetto a Luca Argentero: 'Adesso Doc è nelle mie mani' - bonacomerpanee : RT @unancoranelmare: Luca Argentero in giacca e cravatta... Solo silenzio e ammirazione #ctcf #lucaargentero - _pinzillacchera : Tralaltro lui un tocco di rubia gallega spaziale 10+, unico ragazzo coi capelli lunghi che trovavo figo così. Molto… - twnsmult : RT @_LaChicca__: Ma vogliamo parlare del sorriso di Luca Argentero? #CTCF #DocNelleTueMani #DOCNelleTueMani2 - AndreaScheniniA : RT @RickyPalazzolo: Mood di vita Luca Argentero ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Siparietto a Che Tempo Che Fa tra Luciana Littizzetto e, ospite di Fabio Fazio. Littizzetto, giocando col nome della serie tv che vedeinterprete in queste settimane, ha esordito: "Adesso Doc è nelle mie ...Una Luciana Littizzetto versione 'dottoressa erotica' per. L'attore protagonista della serie Doc - Nelle tue mani , arriva in studio a Che tempo che fa , su La7, e la spalla comica di Fabio Fazio organizza un blitz in grande stile. Vestita ...Luca Argentero è stato ospite a Che Tempo Che Fa, dove Fabio Fazio l’ha intervistato, celebrando il successo della fiction di cui è protagonista: Doc, nelle tue mani. Il momento più tenero di tutta ...Spettacoli e Cultura - Chi sono Cristina Marino e Nina Speranza, moglie e figlia di Luca Argentero: l'attore commenta l'arrivo dell'amata .... Parlando di Cristina, Luca ha scherzato asserendo di ...