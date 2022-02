LIVE Bob a 2, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: partita la seconda manche, Baumgartner peggiora il tempo della prima (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata 14.51 Va in testa il francese Romain Heinrich, 1’59?97. 14.49 Lo svizzero Simon Friedli è terzo, +0.29 dal cinese Sun. 14.46 Il lettone Emils Cipulis chiude, in totale, in 2’00?24, +0.19 su Sun. 14.44 Si migliora Kaizhi Sun, -0.50 sull’azzurro. 14.42 1’00?47 il tempo della seconda manche per gli italiani, peggiore rispetto alla prima. 14.40 PARTITI GLI AZZURRI! 14.39 Tutto pronto, sta per partire la gara! 14.36 L’azzurro Baumgartner ha chiuso al 20esimo posto; sarà proprio lui, con Robert Mircea, a dare il via alla seconda manche. 14.33 Ecco le prime cinque posizioni al termine della prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tvgiornata 14.51 Va in testa il francese Romain Heinrich, 1’59?97. 14.49 Lo svizzero Simon Friedli è terzo, +0.29 dal cinese Sun. 14.46 Il lettone Emils Cipulis chiude, in totale, in 2’00?24, +0.19 su Sun. 14.44 Si migliora Kaizhi Sun, -0.50 sull’azzurro. 14.42 1’00?47 ilper gli italiani, peggiore rispetto alla. 14.40 PARTITI GLI AZZURRI! 14.39 Tutto pronto, sta per partire la gara! 14.36 L’azzurroha chiuso al 20esimo posto; sarà proprio lui, con Robert Mircea, a dare il via alla. 14.33 Ecco le prime cinque posizioni al termine...

