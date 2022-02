Lettera Tiziano Renzi a Matteo | ' Per te io sono un ostacolo'

Advertising

petergomezblog : La lettera, depositata agli atti, di Tiziano Renzi al figlio Matteo: “Bianchi, Bonifazi e Boschi la banda Bassotti… - repubblica : Lettera di Tiziano Renzi al figlio Matteo: 'Boschi, Bonifazi e Bianchi la banda Bassotti che ha lucrato su di te se… - MaxLandra : RT @MaxLandra: La lettera di Tiziano #Renzi a Matteo: '#Bonifazi, #Boschi e #Bianchi, la banda Bassotti. #Carrai? Falso' - LA PAURA FA 90… - trilly153 : Tiziano Renzi, la lettera al figlio Matteo: «Boschi, Bonifazi, Bianchi, una banda Bassotti»- - MG462gm : RT @petergomezblog: La lettera, depositata agli atti, di Tiziano Renzi al figlio Matteo: “Bianchi, Bonifazi e Boschi la banda Bassotti, ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera Tiziano

Agenzia ANSA

Il giudizio diRenzi in una: a quanto riporta Repubblica era stato chiesto di non considerarla nel processo che lo vede imputato, ma il tribunale ha rigettato l'istanza. Le analogie con l'inchiesta ...Si esprimeva in questo modoRenzi , in unaindirizzata al figlio Matteo il 5 marzo del 2017, cioè esattamente due settimane dopo le dimissioni da segretario del Pd , successive a ...Spero che inizi una nuova stagione di lotta per i valori che hanno animato la nostra vita". E’ un passaggio di una lettera sequestrata nel pc di Tiziano Renzi, scritta dal padre al figlio Matteo ...Si esprimeva in questo modo Tiziano Renzi, in una lettera indirizzata al figlio Matteo il 5 marzo del 2017, cioè esattamente due settimane dopo le dimissioni da segretario del Pd, successive a quelle ...