La mascherina è il burqa dell’Occidente

(Di lunedì 14 febbraio 2022) 00:00 Crisi Ucraina, i generali che non vedono l’ora di fare la guerra. 06:59 Quanto è salito intanto il petrolio, l’analisi del Wall Street Journal. 08:14 Covid, non aprono una ceppa ma dicono di farlo e se Matteo Salvini chiede di abolire il lasciapassare è una spallata. Se lo dice il politologo chic e di sinistra della Repubblica, Yascha Mounk, va bene. 12:30 Superbonus, Giorgetti ha detto una cavolata. E oggi Salvini lo riprende. 14:29 Caso Report, ne parlano solo “Libero” con Iuri Maria Prado e Gianluca Veneziani e “Il Giornale” con Felice Manti. 15:14 “Alla canna del gas”, titola il “Giornale” con l’ottimo editoriale di Vittorio Macioce. 15:38 Il “Sole 24 ore” e i venti anni dell’euro… 16:30 Grazie per tutte le vostre donazioni, vi ricordo l’appuntamento con La Ripartenza a Miami il 14 aprile. L'articolo proviene da Nicola Porro.

... manco a dirlo, dell'obbligo d'indossare laall'aperto. In un certo senso, non è una ... C'eravamo così abituati al mezzo -che stavamo rifondando la categoria dell'identità. Una ...L'uso dellaLa prima volta che Myss Keta utilizza unaa coprirle il volto è nel video didi Gucci (2014), insieme a un paio di occhiali da sole. Il look, che le garantisce ...C’eravamo così abituati al mezzo-burqa che stavamo rifondando la categoria ... trovano finanche una loro dignità goliardica. Con la mascherina era più facile ignorare gli antipatici ...Ma non per @MaxGramel, che invece già le rimpiange: “Come tante cose che all’inizio ci sembrano insopportabili, la mascherina ci mancherà”. Forse a lui, e si senta libero di indossare anche il burqa.