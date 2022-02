La camicia (a quadri) di Melissa Satta che ci accompagna verso la Primavera 2022 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ideale da indossare sopra ad una t-shirt, questo capo dall'animo vintage si presenta già come il trend della prossima stagione. La conduttrice televisiva l'ha abbinato ad un paio di jeans e delle sneakers. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ideale da indossare sopra ad una t-shirt, questo capo dall'animo vintage si presenta già come il trend della prossima stagione. La conduttrice televisiva l'ha abbinato ad un paio di jeans e delle sneakers. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoiteconomia : La camicia (a quadri) di Melissa Satta che ci accompagna verso la Primavera 2022 - ho_preso_vento : @stardmgvnm Manuel che per l'occasione indossa una camicia che non sia a quadri e un pantalone non di tuta, tutto emozionato ?? - DaniGost : Poi un giorno qualcuno dovrà spiegarmi perché con barba lunga, jeans strappati, anfibi e camicia di flanella a quad… - NellyEffe : @TheDebEmpire Camicia a quadri tipo questa o t-shirt bianca - Soulblavk0 : @AntoniettaRauso e word e poi va in giro con quella maglia o la camicia a quadri aperta le dr martens e fa il simbolo della pace bo -