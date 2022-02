Inter, l'allenatore del Brest elogia Satriano: 'Ha grinta da uruguaiano e gol nel sangue. Per noi...' (Di lunedì 14 febbraio 2022) A margine della partita vinta contro il Troyes, l’allenatore del Brest, Der Zakarian, ha elogiato le doti di Martín Satriano, attaccante... Leggi su calciomercato (Di lunedì 14 febbraio 2022) A margine della partita vinta contro il Troyes, l’del, Der Zakarian, hato le doti di Martín, attaccante...

Advertising

sportli26181512 : #Benitez esclusivo: 'Inter-Liverpool? A Inzaghi do solo un consiglio': Allenatore vincente di entrambi i club, gioc… - egidio_gialdini : Tabellino, cronaca, immagini e il commento dall'allenatore della JUVENTUS, Joe MONTEMURRO, dopo i 4i rit. 'Coppa IT… - FRaccordo : @RInfascelli Quando ti renderai conto che difendi un ex allenatore, sarà tardi. Conosci (forse) la storia del calc… - GerardoPetti1 : Io non credo che Allegri sia un cattivo allenatore…anzi (non si vince tanto per caso, neanche se hai la squadra mig… - H0PESTR0M : RT @pmm131x: Visto che ieri si è detto che l'Inter negli scontri diretti ha una vittoria su 7 massacrando Inzaghi e co. La Juventus dell'a… -