Il nuovo look di Penélope Cruz ai Goya Awards 2022 è un tuffo nel passato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sono tenuti ieri al Palacio de Las Artes Reina Sofía a Valencia i i 36th Goya Awards – l’equivalente degli Oscar del cinema spagnolo. A vincere il premio come Migliore Attore è stato Javier Bardem, con il film “Il capo perfetto” scritto e diretto da Fernando León de Aranoa. L’attore spagnolo ha dedicato la vittoria alla moglie Penélope Cruz, «Penelope è la donna che amo, rispetto, ammiro e celebro ogni giorno». Tra le lacrime della commozione, l’attrice e musa di Pedro Almodovar, per la premiazione ha sfoggiato un nuovo colore di capelli, un castano scuro intenso e un make-up firmato Lancôme. Capelli castani. Le tendenze colore del momento ... Leggi su iodonna (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si sono tenuti ieri al Palacio de Las Artes Reina Sofía a Valencia i i 36th– l’equivalente degli Oscar del cinema spagnolo. A vincere il premio come Migliore Attore è stato Javier Bardem, con il film “Il capo perfetto” scritto e diretto da Fernando León de Aranoa. L’attore spagnolo ha dedicato la vittoria alla moglie, «Penelope è la donna che amo, rispetto, ammiro e celebro ogni giorno». Tra le lacrime della commozione, l’attrice e musa di Pedro Almodovar, per la premiazione ha sfoggiato uncolore di capelli, un castano scuro intenso e un make-up firmato Lancôme. Capelli castani. Le tendenze colore del momento ...

