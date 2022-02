Il caso Kamila Valieva, e perché ne sentiremo parlare a lungo (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - C'è l'impressione che molto presto Kamila Valieva dalla patinoire sulla quale incanta il mondo per i suoi meravigliosi salti quadrupli, si ritroverà, senza averne colpa perché appare impossibile una somministrazione di medicine volontaria a 15 anni (!), sommersa da incartamenti che parlano di accuse, che forniranno controdeduzioni e che scriveranno motivazioni di condanne. Il primo round è andato a Kamila, un secco 2 a 0 a movimento olimpico e antidoping, ma l'impressione è che il suo caso proseguirà non solo nei mesi ma addirittura negli anni. Si preannunciano nuove puntate della 'guerra sportiva' tra Russia e istituzioni sportive del resto del mondo (e viceversa) che, ad oggi, vede la 'grande madre Russia' squalificata perché accusata di doping di Stato e incongruenze gravi ... Leggi su agi (Di lunedì 14 febbraio 2022) AGI - C'è l'impressione che molto prestodalla patinoire sulla quale incanta il mondo per i suoi meravigliosi salti quadrupli, si ritroverà, senza averne colpaappare impossibile una somministrazione di medicine volontaria a 15 anni (!), sommersa da incartamenti che parlano di accuse, che forniranno controdeduzioni e che scriveranno motivazioni di condanne. Il primo round è andato a, un secco 2 a 0 a movimento olimpico e antidoping, ma l'impressione è che il suoproseguirà non solo nei mesi ma addirittura negli anni. Si preannunciano nuove puntate della 'guerra sportiva' tra Russia e istituzioni sportive del resto del mondo (e viceversa) che, ad oggi, vede la 'grande madre Russia' squalificataaccusata di doping di Stato e incongruenze gravi ...

