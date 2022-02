Giulia Amodio in tribuna a San Siro per sostenere Sensi. “Saluti tutti tranne me…” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefano Sensi, da poco passato in prestito dall’Inter alla Sampdoria, ieri ha affrontato il Milan a San Siro. Presente in tribuna anche la moglie Giulia Amodio, che ha postato un video divertente sui social, in cui riprendeva il giocatore uscire dal campo. Prima di scendere negli spogliatoi Stefano ha salutato i tifosi in tribuna, non notando però la moglie che lo ha anche salutato. Giulia infatti ha commentato il video scrivendo ““Quando mi hai sotto il naso ma non mi vedi neanche saltando… Saluti pure quelli di fianco ma nulla.” SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Stefano, da poco passato in prestito dall’Inter alla Sampdoria, ieri ha affrontato il Milan a San. Presente inanche la moglie, che ha postato un video divertente sui social, in cui riprendeva il giocatore uscire dal campo. Prima di scendere negli spogliatoi Stefano ha salutato i tifosi in, non notando però la moglie che lo ha anche salutato.infatti ha commentato il video scrivendo ““Quando mi hai sotto il naso ma non mi vedi neanche saltando…pure quelli di fianco ma nulla.” SportFace.

