GF Vip | Alessandro scrive una lettera d' amore a Sophie | ' Sei la mia vita | ti amo'

(Di lunedì 14 febbraio 2022) "Ti leggo una, mi vergogno" ha ammesso, spiegando adi aver avuto voglia dire per lei. La dichiarazione perCodegoni non si aspettava di ricevere una ...

Advertising

basciagonistan : RT @IsaeChia: #GfVip 6, Alessandro Basciano scrive una romantica lettera a Sophie Codegoni: “Mi stai facendo ricredere nell’amore e…” L’im… - IsaeChia : #GfVip 6, Alessandro Basciano scrive una romantica lettera a Sophie Codegoni: “Mi stai facendo ricredere nell’amore… - blogtivvu : Alessandro e Sophie, San Valentino al GF Vip: il contenuto della romantica lettera di Basciano – VIDEO… - basciagonistan : RT @hopeangel365: Era tutto troppo perfetto per essere vero #gfvip #basciagoni #sophie #alessandro #basciano #lulu #manuel #jessica #mirian… - hopeangel365 : Era tutto troppo perfetto per essere vero #gfvip #basciagoni #sophie #alessandro #basciano #lulu #manuel #jessica… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alessandro

... nella casa del Grande Fratello, è arrivato in anticipo. I concorrenti hanno festeggiato nella serata del 13 febbraio, perché questa sera andrà in onda la diretta. Per l'occasione,...GF, Sophie Codegoni stupita daBasciano: 'Non mi hanno mai fatto una cosa del genere' Nelle scorse oreBasciano ha fatto una sorpresa romantica a Sophie Codegoni al GF6. ...GF Vip, Jessica si mostra in casa senza trucco: vederla vi lascerà senza parole. Nelle ultime settimane si è molto parlato di Jessica, prima in riferimento alla questione Alessandro Basciano, adesso, ...Nelle scorse ore Alessandro Basciano ha fatto una sorpresa romantica a Sophie Codegoni al GF Vip 6. Quest’ultima è rimasta abbastanza stupita dal suo fidanzato, che le ha dichiarato tutto il suo amore ...