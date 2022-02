È nata Alma Futura | le parole ‘terrene e celesti’ di Levante

(Di lunedì 14 febbraio 2022) È, la prima figlia die Pietro Palumbo. Sono già passati nove mesi dal bellissimo post sui social, in cui la cantante annunciava di essere incinta, con una lunga lettera indirizzata alla bimba che cresceva dentro di lei. Vi raccomandiamo...è incinta! Il bellissimo annuncio su Instagram La cantante, fidanzata da due anni con l'avvocato Pietro Palumbo, ha condiviso la notizia con i suoi followers sui social network. Ora l’artista ci sorprende ancora con un nuovo post, quello della nascita. La piccola è venuta al mondo il 13 febbraio 2022, ma la neo mamma ha pubblicato la notizia il giorno dopo, giusto in tempo per festeggiare con lei un San Valentino davvero ...

Levante ha dato alla luce la sua prima bambina,Futura,dall'amore per l'avvocato Pietro Palumbo. Levante è diventata mamma per la prima volta: la cantante ha dato alla luce una bambina,Futura,dall'amore per l'avvocato (da ...Levante è diventata mamma per la prima volta: attraverso i social la cantante ha annunciato la nascita della sua bambina,Futura,dall'amore per Pietro Palumbo. Levante: èla figlia ...Come si chiama la figlia di Levante? Il nome scelto è davvero molto particolare: si chiama Alma Futura. A lei sono già andate le prime righe d’amore di mamma Claudia – questo il nome della cantante ...Alma Futura è nata. Non c'è notizia migliore per coronare al meglio il giorno di San Valentino. Levante e il suo compagno Pietro diventano genitori della loro prima figlia a poche ore dalla festa ...