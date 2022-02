Droga, ancora pusher col reddito di cittadinanza: maxi retata nel Casertano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alcuni percepivano il reddito di cittadinanza, altri erano ai domiciliari o sottoposti a misure di sorveglianza, fra i clienti c’erano molti minorenni e lo spaccio avveniva anche davanti alle scuole o nella piazza di fronte al Comune. Sono alcuni dei dettagli emersi dall’operazione “Piazze pulite”, condotta dai carabinieri della compagnia Casal di Principe, in provincia di Caserta, che questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 48 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo, e in alcune circostanze anche in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I pusher col reddito di cittadinanza Fra gli indagati, 47 italiani e uno straniero, 26 sono finiti in carcere, 10 ai domiciliari, a 3 è stato notificato un divieto di dimora, 6 di presentazione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Alcuni percepivano ildi, altri erano ai domiciliari o sottoposti a misure di sorveglianza, fra i clienti c’erano molti minorenni e lo spaccio avveniva anche davanti alle scuole o nella piazza di fronte al Comune. Sono alcuni dei dettagli emersi dall’operazione “Piazze pulite”, condotta dai carabinieri della compagnia Casal di Principe, in provincia di Caserta, che questa mattina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 48 indagati, ritenuti responsabili a vario titolo, e in alcune circostanze anche in concorso tra loro, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. IcoldiFra gli indagati, 47 italiani e uno straniero, 26 sono finiti in carcere, 10 ai domiciliari, a 3 è stato notificato un divieto di dimora, 6 di presentazione ...

