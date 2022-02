Covid:Hong Kong, record casi, strutture sanità sovraccariche (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una ondata di contagi della variante Omicron del Covid - 19 a Hong Kong a assestato un duro colpo al sistema sanitario della città. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, impegnata a promuovere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una ondata di contagi della variante Omicron del- 19 aa assestato un duro colpo al sistema sanitario della città. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, impegnata a promuovere ...

Covid:Hong Kong, record casi, strutture sanità sovraccariche (ANSA) - ROMA, 14 FEB - Una ondata di contagi della variante Omicron del Covid-19 a Hong Kong a assestato un duro colpo al sistema sanitario della città. Lo ha annunciato la governatrice Carrie Lam, ...

