Covid oggi Toscana 1.680 contagi: bollettino 14 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.680 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 febbraio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal presidente della Regione Eugenio Giani con un post su Telegram. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.680 su 15.155 test di cui 6.934 tamponi molecolari e 8.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,09% (52,7% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi in Toscana erano stati 3.337 su 33.114 test, con il tasso dei nuovi positivi a 10,08% (55,4% sulle prime diagnosi). Giani sottolinea inoltre che il tasso dei nuovi positivi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana è 800, 7 giorni fa era 1.284. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.680 ida coronavirus in, 142022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal presidente della Regione Eugenio Giani con un post su Telegram. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 1.680 su 15.155 test di cui 6.934 tamponi molecolari e 8.221 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 11,09% (52,7% sulle prime diagnosi). Ieri i nuovi casi inerano stati 3.337 su 33.114 test, con il tasso dei nuovi positivi a 10,08% (55,4% sulle prime diagnosi). Giani sottolinea inoltre che il tasso dei nuovi positivi ogni 100 mila abitanti nell’ultima settimana è 800, 7 giorni fa era 1.284. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : #Covid, in Israele oltre 37mila contagi: è record di pazienti in condizioni gravi. - GassmanGassmann : Oggi i dati covid continuano a migliorare lentamente. Abbiamo però superato i 150.000 deceduti con covid da inizio… - Adnkronos : #Covid, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e ristoranti. - canguEpingu : RT @lindaxhaz: “stai tranquilla che non succede niente” è tutto oggi che lo sento dire, ma no, non va bene, mio padre è in ucraina, avrebbe… - bl4ckndwh1t3 : RT @lindaxhaz: “stai tranquilla che non succede niente” è tutto oggi che lo sento dire, ma no, non va bene, mio padre è in ucraina, avrebbe… -