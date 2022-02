(Di lunedì 14 febbraio 2022)è in imbarazzo per le avances diSelassié? Il nipote di Costantino Della Gherardesca si èto conSorge proprio in merito all’argomento.: “con? Se una miio la” Gli altri mi dicono ‘le devi’ e io ho detto ‘non è che ci siamo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Barù si confida con Soleil: “Devo parlare chiaramente con Jessica? Se una mi piace io la bacio…” – VIDEO… - ParliamoDiNews : GF Vip 6: Barù, stanco delle avances di Jessica, confida a Soleil tutto il suo disagio! | Il Vicolo delle News… - BulgarelliSara : - lillasf33 : Barù si confida con Soleil sull’amore. Soleil: si è creata una storia con un uomo sposato per poi farsi amica la… - LTuttologa : @Bubadinayu Barù e Soleil sono amici sinceri tanto è vero che con lei si confida sempre. Barù è sempre stato chiaro… -

Ultime Notizie dalla rete : Barù confida

[?] Poi mi dicono che sono timido, che arrossisco, ma non per quello, per altri motivi! Queste le parole diparlando del suo rapporto con Jessica. Pronta anche la replica di Soleil : Secondo me ...racconta del bacio di Delia Duran: "Mi ha ficcato la lingua in bocca"sicon il collega di Grande Fratello Vip Davide Silvestri , con il quale stava scherzando insieme a Soleil ...