Ascolti tv ieri, domenica 13 febbraio, dati auditel e share: chi ha vinto? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ecco gli Ascolti tv di ieri domenica 13 febbraio: chi ha vinto la sfida dell’auditel tra la nuova stagione della fiction L’ Amica Geniale su Rai 1 e il film Cado dalle nubi su Canale 5? Ecco tutti i dati di ieri compresi di share. Leggi anche: Amici 2022: quando inizia il serale? Data, squadre, numero puntate e allievi... Leggi su donnapop (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ecco glitv di13: chi hala sfida dell’tra la nuova stagione della fiction L’ Amica Geniale su Rai 1 e il film Cado dalle nubi su Canale 5? Ecco tutti idicompresi di. Leggi anche: Amici 2022: quando inizia il serale? Data, squadre, numero puntate e allievi...

Advertising

QuiMediaset_it : Nuovo record di ascolti per @pomeriggio5: ieri il programma di #Canale5 ha segnato il 18.97% di share attiva e 2.29… - UfficialeY : ??@MediasetTgcom24 ?? @QuiMediaset_it eccezionale da lunedì a ieri con vittorie per varie sere ?? ?? ascolti tv - jaziadeath : RT @KarmaBofficial: Grazie per gli ascolti di ieri sera. Debutto al 9.6% per #CiaoMaschio @N_DeGirolamo @RaiUno #karmab - KarmaBofficial : Grazie per gli ascolti di ieri sera. Debutto al 9.6% per #CiaoMaschio @N_DeGirolamo @RaiUno #karmab - giulss_05 : @nicolebarca01 oddio è vero mi ero dimenticata AHAHAHHA ma allora mi ascolti vabbè riassunto della mia giornata di ieri: christian e carola -