Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 13 febbraio 2022

(Di lunedì 14 febbraio 2022)TV: idei programmi più visti di13 gennaio, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction L’Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta ha totalizzato in media 4940 spettatori (20.79% di share); su Canale5 il film Cado dalle nubi si è portato a casa 2515 spettatori (share 11.06%). Su Italia1 il film Kong: Skull Island ha ottenuto 1037 spettatori (4.83%); su Rai2 l’episodio del telefilm The Rookie ha totalizzato 974 spettatori (3.92%) e a seguire quello di CSI: Vegas ne ha avuti 932 (3.92%), mentre su Rai3 il talk show Che tempo che fa ha intrattenuto 2890 spettatori (11.69%) nella puntata vera e propria e 1878 (9.84%) nel Tavolo finale. ...

Advertising

occhio_notizie : L'amica geniale 3 batte tutti i record questa domenica sera?? #ascoltitv #datiauditel - CorriereCitta : Ascolti tv domenica 13 febbraio 2022: Che Tempo Che Fa, l’Amica Geniale, Cado dalle Nubi, Dati Auditel e Share - infoitcultura : Ascolti tv ieri domenica 13 febbraio 2022: share L'amica geniale 3, Cado dalle nubi-Dati Auditel - STEFANO20368041 : @lorepregliasco @pc_947 Ma sai che ascolti dichiareranno mercoledì… …loro si consolano delle magagne tecniche con i dati Nielsen ???? - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: #Canale5 ascolti record per #JuventusSassuolo @mattino5 news al vertice della propria fascia #Rete4 @Drittorovescio_ l… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti dati

Chi ha vinto la battaglia dello share in prima serata? Chi ha dominato glitv in prime time di ieri domenica 13 febbraio 2022 ? L'episodio intitolato La cura della ...la comunicazione dei...Scopri quale è stato il programma più visto di ieri sera, domenica 13 febbraio 2022 !tv domenica 13 febbraio 2022:ascolto reti Mediaset ieri sera Ieri sera, domenica 13 febbraio 2022 , ...Ma vediamo adesso nel dettaglio i dati di ascolto del 13 febbraio 2022. Ascolti 13 febbraio 2022: L’amica geniale in ripresa L’Amica Geniale 3 – Storia di Chi Fugge e di Chi Resta sale rispetto alla ...Ascolti tv domenica 13 febbraio 2022. Come di consueto dalle ore 10.00 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non ...