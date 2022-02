Ucraina: sit-in per la pace in piazza Garibaldi a Napoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – No alla guerra, Europa e Stati Uniti si mobilitino per fermare l’escalation militare. Un centinaio di immigrati di nazionalità Ucraina si è ritrovato stamane in piazza Garibaldi, a Napoli, nei pressi della stazione ferroviaria centrale, per chiedere la massima solidarietà internazionale nei confronti del loro Paese. Oksana, 45 anni, che lavora in provincia di Napoli come collaboratrice domestica, riferisce di aver sentito i propri familiari in patria e racconta “un clima di profonda angoscia, ormai da un momento all’altro si teme l’invasione della Russia e il sanguinoso conflitto che ne deriverebbe”. Prima della manifestazione i fedeli ucraini si sono ritrovati in preghiera stamane nella chiesa di via dei Tribunali, uno dei loro abituali punti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 13 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– No alla guerra, Europa e Stati Uniti si mobilitino per fermare l’escalation militare. Un centinaio di immigrati di nazionalitàsi è ritrovato stamane in, a, nei pressi della stazione ferroviaria centrale, per chiedere la massima solidarietà internazionale nei confronti del loro Paese. Oksana, 45 anni, che lavora in provincia dicome collaboratrice domestica, riferisce di aver sentito i propri familiari in patria e racconta “un clima di profonda angoscia, ormai da un momento all’altro si teme l’invasione della Russia e il sanguinoso conflitto che ne deriverebbe”. Prima della manifestazione i fedeli ucraini si sono ritrovati in preghiera stamane nella chiesa di via dei Tribunali, uno dei loro abituali punti ...

