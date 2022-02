Ucraina, Kiev alle compagnie aeree: "Non volate sul Mar Nero" | Blinken teme un "falso pretesto" di Mosca per l'invasione (Di domenica 13 febbraio 2022) 13 feb 18:30 L'Ucraina alle compagnie aeree: "Non volate sul Mar Nero" L'Ucraina ha consigliato alle compagnie aeree di evitare di sorvolare le acque del Mar Nero da lunedì a sabato della prossima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 febbraio 2022) 13 feb 18:30 L': "Nonsul Mar" L'ha consigliatodi evitare di sorvolare le acque del Marda lunedì a sabato della prossima ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Crisi in Ucraina, il mondo è in allarme mentre Kiev tenta di mantenere la calma. Ma sotto la coltre di apparente no… - mauroberruto : Sono stato tre volte in #Ucraina, grazie alla pallavolo. Ricordo #Kiev, #Odessa e #Kharkiv dove c'è l'unico monumen… - fattoquotidiano : Ucraina, le storie degli italiani che non vogliono rientrare: “Siamo di fronte a una psicosi politica. Ristoranti e… - REstaCorporate : RT @MediasetTgcom24: La Lituania invia all'Ucraina i missili anti-aerei Stinger #russia #volodymyrzelensky #crisiucraina #kiev #mykhailopo… - InformazioneA : #RussiaUkraine -Gli #USA non intendono porre sanzioni preventive contro #Mosca ma rimarranno in 'riserva' in caso… -