Traffico Roma del 13-02-2022 ore 19 | 30

(Di domenica 13 febbraio 2022) LuceverdeBuonasera dalla redazione diminuisce il pocosul Grande Raccordo Anulare dove si transita senza particolari problemi su entrambe le direzioni stessa situazione sulla A24Teramo dopo i rallentamenti tra Vicovaro Mandela e la barriera autostradale diEst verso la capitale ancora trafficata invece la diramazioneSud come per tutto il pomeriggio in uscita dall’autostrada e in direzione delle Grande Raccordo Anulare migliorano gli spostamenti anche sulla Pontina dopo i rallentamenti tra via Montedoro e Castel di Decima verso l’Eur atlanti ricordiamo la mostra mercato in corso per tutta la giornata di oggi domenica 13 febbraio l’evento provoca però la chiusura di via Ugo Ojetti tra Piazza Talenti e Piazza Primoli con deviazioni per tutte le linee del trasporto pubblico ...