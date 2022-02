Terremoto Reggio Emilia, oggi scossa magnitudo 3.6 (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata oggi alle 20.47 nelle vicinanze di Carpineti (Reggio Emilia). Ne dà notizia l’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unadidi3.6 è stata registrataalle 20.47 nelle vicinanze di Carpineti (). Ne dà notizia l’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

sbonaccini : Tanto spavento tra i cittadini, qui provati dal terremoto del 2012, ma per ora nessun danno a cose e persone. Rimar… - Agenzia_Ansa : FLASH I Due scosse di terremoto sono state avvertite tra le province di Modena e Reggio Emilia. Al Teatro comunale… - RaiNews : Bonaccini a Rainews24: 'Non sono stati segnalati danni, sistema allertato' -> - zazoomblog : Terremoto Reggio Emilia oggi scossa magnitudo 3.6 - #Terremoto #Reggio #Emilia #scossa - Yogaolic : RT @fanpage: Ultim'ora Scossa di #terremoto di magnitudo 3.6 questa sera alle 20.47 in provincia di Reggio Emilia -