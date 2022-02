Terremoto di magnitudo 3 6 a Reggio Emilia

(Di domenica 13 febbraio 2022) Una scossa didi3.6 è avvenuto alle ore 20,47 a 2 km SE Carpineti in provincia di. La scossa è stata registrata dall’Ingv. Si tratta della sesta scossa diregistrata nelle ultime 24 ore nel territorio della provincia di. Bonazzoli risponde a Destro, Genoa-Salernitana 1-1 Un gol di Colletta condanna il Frigintini Nonostante le assenze, Ragusa passa con Empoli Glicemia alta e diabete: cosa mangiare, cosa evitare e rimedi L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 20.47 nei pressi di Carpineti, nel Reggiano in Emil… - MediasetTgcom24 : Terremoti, scossa di magnitudo 3.6 nel Reggiano #reggioemilia #carpineti #reggiano #modenese #terremoto… - DPCgov : #Terremoto #ReggioEmilia: dalle verifiche effettuate dalla #SalaSituazioneItalia del Dipartimento a seguito delle d… - italiaserait : Terremoto Reggio Emilia, oggi scossa magnitudo 3.6 - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Terremoto, scossa tra Reggio Emilia e Modena di magnitudo 3.6: avvertita dalla popolazione -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto magnitudo

L'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia ha registrato una scossa di3.6 con epicentro a Carpineti, nel Reggiano. Il sisma ha avuto un ipocentro a 26 chilometri di profondità. La scossa, come si evince anche dai diversi commenti lasciati sui social ...Secondo i dati dell'INGV ilha raggiunto larichter 3.6, mentre l'ipocentro è stato localizzato esattamente a 25 km di profondità. L'epicentro delè sull'Appennino ...Un scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata alle 20.47 nei pressi di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia. Il sisma - si legge sul sito dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di ...Reggio Emilia, 13 febbraio 2022 - Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è stato avvertito nella zona di Carpineti, in provincia di Reggio Emilia. L'Ingv ha rilevato il sisma alle 20:47 ora italiana. La ...