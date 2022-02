Rob Van Dam: ”Inizialmente non credevo nel successo della AEW, ora ho cambiato idea” (Di domenica 13 febbraio 2022) La AEW sta scrivendo pagine importantissime di storia contemporanea nel mondo del Wrestling ed è incredibile quanto abbia ottenuto la federazione di Tony Khan in appena tre anni d’esistenza. In molti avevano profetizzato il grande successo della promotion di Jacksonville, altri Inizialmente avevano dei dubbi come nel caso di Rob Van Dam. Il WWE Hall of Famer ha rivelato ai microfoni di Sportskeeda Wrestling cosa ne pensa della AEW e del successo raggiunto dalla federazione. “Inizialmente pensavo fosse come le altre federazioni” RVD ha ammesso che Inizialmente non ci avrebbe scommesso sulla AEW credendo che la federazione di Tony Khan poteva essere nient’altro che una delle tante federazioni ‘esterne’ alla WWE. Vedendo i primi show della ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 13 febbraio 2022) La AEW sta scrivendo pagine importantissime di storia contemporanea nel mondo del Wrestling ed è incredibile quanto abbia ottenuto la federazione di Tony Khan in appena tre anni d’esistenza. In molti avevano profetizzato il grandepromotion di Jacksonville, altriavevano dei dubbi come nel caso di Rob Van Dam. Il WWE Hall of Famer ha rivelato ai microfoni di Sportskeeda Wrestling cosa ne pensaAEW e delraggiunto dalla federazione. “pensavo fosse come le altre federazioni” RVD ha ammesso chenon ci avrebbe scommesso sulla AEW credendo che la federazione di Tony Khan poteva essere nient’altro che una delle tante federazioni ‘esterne’ alla WWE. Vedendo i primi show...

