Pasticcio di broccoli e funghi | con salsa allo yogurt e patate!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 febbraio 2022) Il modo migliore per avvicinare grandi e piccini alla verdura è usare un tocco di fantasia. In questo caso la ricetta di oggi prevede deial forno buonissimi e di facilissima esecuzione. Per completare l’opera possiamo accompagnare il piatto principale con delle patate fritte uniche e squisite. Hai già l’acquolina in bocca? Bene, vieni a scoprire come preparare questo leggero e sano piatto di verdure. Preparazione deie deiGli ingredienti da recuperare sono: 200 – 250 gr di300 gr diSale Pepe nero Prendiamo idopo averli lavati e tagliati e facciamoli bollire in acqua bollente, dopo aver aggiunto 1 cucchiaino di sale, per poco meno di 5 minuti. Quando si saranno ammorbiditi scoliamoli e facciamoli raffreddare in una ...