Non basta il cuore a Sonego: Schwartzman in finale a Baires (alle 20 in tv) (Di domenica 13 febbraio 2022) Nel penultimo atto dell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale – in diretta su SuperTennis - il torinese cede dopo quasi 3 ore al padrone di casa e campione in carica, che sfiderà Ruud per il titolo. Fognini si gioca il trofeo del doppio Leggi su federtennis (Di domenica 13 febbraio 2022) Nel penultimo atto dell’”Argentina Open” sulla terra rossa della capitale – in diretta su SuperTennis - il torinese cede dopo quasi 3 ore al padrone di casa e campione in carica, che sfiderà Ruud per il titolo. Fognini si gioca il trofeo del doppio

Advertising

AlbertoBagnai : Finalmente qualcuno, appoggiandosi a una delle letture consigliate alla community, dice (bene) l’ovvio: per essere… - AlbertoBagnai : Povero sciocco disinformato! Basta andare sul sito: - AlbertoBagnai : @lefrasidiosho A me basta che non sbarchino ad Anzio in agosto, che c’è già abbastanza casino. - Mestruat : @Hernandzismo19 Abbiamo i proprietari che sono gialli, non ti basta? - EmilioRavizza : @priscilla628900 Da Torino un BASTA MERDE NON DIMENTICHIAMO TUTTO IL MALE FATTO E LE RUBERIE -