Milan super, la vetta è rossonera! Leao regala un importante successo: Sampdoria ko (Di domenica 13 febbraio 2022) Un anticipo di mezzogiorno davvero speciale per i tifosi Milanisti: la 25ª giornata di Serie A regala al Milan la vetta della classifica di Serie A. E’ stato Leao a portare in vantaggio i rossoneri, all’8? e successivamente la squadra di Pioli ha gestito il vantaggio, impedendo alla Sampdoria di pareggiare i conti o ribaltare il risultato. Una vittoria davvero importante che fa balzare i rossoneri in vetta alla classifica di Serie A: il Milan scavalca l’Inter, ma i nerazzurri hanno una partita da recuperare. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 13 febbraio 2022) Un anticipo di mezzogiorno davvero speciale per i tifosiisti: la 25ª giornata di Serie Aalladella classifica di Serie A. E’ statoa portare in vantaggio i rossoneri, all’8? e successivamente la squadra di Pioli ha gestito il vantaggio, impedendo alladi pareggiare i conti o ribaltare il risultato. Una vittoria davveroche fa balzare i rossoneri inalla classifica di Serie A: ilscavalca l’Inter, ma i nerazzurri hanno una partita da recuperare. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Gazzetta_it : Donnarumma chi? Il Milan si gode un Maignan mostruoso #derby #InterMilan - Gazzetta_it : Comanda come un capitano, ringhia come l'idolo Gattuso: così Tonali è diventato super #Milan - infoitsport : Voti fantacalcio | Milan-Sampdoria: Leao e Falcone super, Maignan regista, Diaz non convince - MartinSa1988 : #MilanSampdoria - Il #Milan vince grazie al solito super #Leao ????! Ora i punti di vantaggio sul quinto posto sono 12. - LALAZIOMIA : #Lazio #Mercato #Milan Calciomercato Milan, super scambio in Serie A | Ecco il sostituto di Kessie -