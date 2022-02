Milan-Sampdoria 1-0 | gol di Leao e Pioli si prende il primo posto

(Di domenica 13 febbraio 2022) È sempre più l?uomo leader di questo. Stavolta a Rafael Leao bastano otto minuti per sbloccare il risultato, finalizzando un lancio di 60 metri di Maignan. Quanto basta per...

Advertising

DiMarzio : #SerieA | Le formazioni ufficiali di @acmilan e @sampdoria - Alessan50191457 : @NonEvoluto GLI ABBIAMO COSTRETTI A GUARDARE MILAN SAMPDORIA SALTANDO IL PRANZO DOMENICALE CON LA BAVA ALLA BOCCA - La_Samp : Serie A 2021-22, 25ª giornata / MILAN-SAMPDORIA 1-0 Un gol di Rafael Leão a inizio partita regala la vetta della c… - Giorgio_Licitra : RT @FRAGOLA1986: Milan sampdoria 1 a 0 MILANO SIAMO NOIIIII MILANO SIAMOOO NOIIIII SALUTATE LA CAPOLISTAAAAAAAAAA GODOOOOOOOOO PRIMIIIIIII… - AzzoJacopo : @__grazy87 @SaltaConNoi90 Ma si era visto già dalla primissima partita di campionato (proprio contro la Sampdoria).… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sampdoria

MILANO - Ilvince 1 - 0 contro lanella partita valida per il 25° turno del campionato, 'sfrutta' il e sale al primo posto della . La formazione rossonera, infatti, soprassa Inter e Napol ed è ora ...14.29 Calcio, serie A:1 - 0 Ilsupera 1 - 0 la Samp e va in testa alla classifica (Inter una gara da recuperare). Continua il momento rossonero dopo la vittoria nel derby e il poker alla Lazio in ...L'episodio della partita Milan-Sampdoria Gara decisa dal lampo nei minuti iniziali: all'8' Maignan si reinventa fantasista, servendo un lancio lunghissimo che pesca Leão sulla corsa. Assist ...Assist fantacalcio Milan-Sampdoria – Il lunch match della 25^ giornata vede la vittoria per 1-0 del Milan di Pioli sulla Sampdoria di Giampaolo. Ai rossoneri basta un lampo di Leao (su assist di ...