It Takes Two | record di vendite globali!

Nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, Hazelight ha dato un breve e veloce aggiornamento sull'impressionante numero di vendite globali di It Takes Two Chi lo ha giocato ne è rimasto innamorato, chi non ha nessuno per giocarlo lo ha comunque seguito con affetto. It Takes Two, oltre ad essere il vincitore del Game of the Year 2021 secondo i The Game Awards, è stato anche uno dei titoli di maggior successo dello scorso anno. Sviluppato da Hazelight Studios e pubblicato da EA Originals, il titolo è attualmente disponibile su console PlayStation, Xbox e PC. It Takes Two ha spodestato Deathloop, Forza Horizon 5 e Marvel's Guardians of the Galaxy, ponendosi in cima al podio di un anno sicuramente difficile per l'industria, ma che ha comunque saputo regolare titoli di un certo valore.

