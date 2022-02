Fabrizio Moro, l’ex fidanzata è l’interior designer Giada Domenicone: “Non ho smesso di amare la madre dei miei figli” (Di domenica 13 febbraio 2022) Fabrizio Moro, con l’ex fidanzata Giada Domenicone un lungo amore dal quale sono arrivati i due figli Anita e Libero. Oggi il cantautore romano sarà tra gli ospiti di “Domenica in” , dove nel salotto della domenica di Raiuno si racconterà a Mara Venier tra vita privata e l’esperienza sanremese da poco conclusasi. La voce di “Sei Tu” è stato legato all’interior designer Giada Domenicone per diversi anni: dalla loro unione sono arrivati nel 2009 Libero il primogenito della coppia, seguito da Anita (2013). Nel 2019 i due si dicono addio mantenendo comunque dei buoni rapporti per la serenità dei figli. In un’intervista sulle pagine di Vanity Fair, Moro aveva dichiarato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 13 febbraio 2022), conun lungo amore dal quale sono arrivati i dueAnita e Libero. Oggi il cantautore romano sarà tra gli ospiti di “Domenica in” , dove nel salotto della domenica di Raiuno si racconterà a Mara Venier tra vita privata e l’esperienza sanremese da poco conclusasi. La voce di “Sei Tu” è stato legato alper diversi anni: dalla loro unione sono arrivati nel 2009 Libero il primogenito della coppia, seguito da Anita (2013). Nel 2019 i due si dicono addio mantenendo comunque dei buoni rapporti per la serenità dei. In un’intervista sulle pagine di Vanity Fair,aveva dichiarato ...

