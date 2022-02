Drusilla Foer: “Dentro ognuno di noi c’è una parte maschile e femminile”. Chi è Gianluca Gori (Di domenica 13 febbraio 2022) “ognuno si veste come vuole, bacia chi vuole, si sente come vuole, è molto semplice“. Ecco l’identità di genere secondo Drusilla Foer, personaggio frutto della fantasia dell’attore e drammaturgo toscano Gianluca Gori. “Non capisco dove nasca il problema – prosegue – . Forse dal fatto che ogni libertà presuppone una responsabilità, e più le libertà sono ampie, più c’è il rischio dell’inciampo su chi non ha le stesse consapevolezze. Ci vorrebbe una tale chiarezza su cos’è la discriminazione sul genere“. La legge Zan? “Un investimento a lungo termine: ci sarà sempre un padre di famiglia che pensa: quel finocchio-quella troia-quel travestito di m…. è importante che ci sia una legge che obbliga, o consiglia, o ispira gli adulti, a fare attenzione al linguaggio che usano coi bambini e gli adolescenti nel ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) “si veste come vuole, bacia chi vuole, si sente come vuole, è molto semplice“. Ecco l’identità di genere secondo, personaggio frutto della fantasia dell’attore e drammaturgo toscano. “Non capisco dove nasca il problema – prosegue – . Forse dal fatto che ogni libertà presuppone una responsabilità, e più le libertà sono ampie, più c’è il rischio dell’inciampo su chi non ha le stesse consapevolezze. Ci vorrebbe una tale chiarezza su cos’è la discriminazione sul genere“. La legge Zan? “Un investimento a lungo termine: ci sarà sempre un padre di famiglia che pensa: quel finocchio-quella troia-quel travestito di m…. è importante che ci sia una legge che obbliga, o consiglia, o ispira gli adulti, a fare attenzione al linguaggio che usano coi bambini e gli adolescenti nel ...

