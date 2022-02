Correre fa lo stesso effetto della cannabis: l’euforia dettata dagli endocannabinoidi (Di domenica 13 febbraio 2022) Chi corre conosce bene lo strano stato di euforia che si prova dopo aver affrontato un lungo affondo. La corsa rende felici. Ecco perché molti runner non riescono a smettere di Correre. Con la pioggia, con il lockdown, con il sole di agosto, scendono comunque in strada per la loro attività fisica. Cercano quel piacere. Da che cosa dipende? Secondo la scienza c’entrano gli endocannabinoidi… Euforia e corsa: il fenomeno del runner’s high (Pixabay) – curiosauro.itendocannabinoidi, la cannabis naturale prodotta dalla corsa l’euforia e la sensazione di benessere che si provano dopo la corsa e altre forme di attività fisiche potrebbero dipendere dagli endocannabinoidi, ovvero da molecole prodotte dal corpo che si legano agli stessi recettori che di norma vengono “attaccati” ... Leggi su curiosauro (Di domenica 13 febbraio 2022) Chi corre conosce bene lo strano stato di euforia che si prova dopo aver affrontato un lungo affondo. La corsa rende felici. Ecco perché molti runner non riescono a smettere di. Con la pioggia, con il lockdown, con il sole di agosto, scendono comunque in strada per la loro attività fisica. Cercano quel piacere. Da che cosa dipende? Secondo la scienza c’entrano gli… Euforia e corsa: il fenomeno del runner’s high (Pixabay) – curiosauro.it, lanaturale prodotta dalla corsae la sensazione di benessere che si provano dopo la corsa e altre forme di attività fisiche potrebbero dipendere, ovvero da molecole prodotte dal corpo che si legano agli stessi recettori che di norma vengono “attaccati” ...

borghi_claudio : @glaswigian Il Palio non si è potuto correre anche quando il green pass non esisteva. Sono due cose diverse ma figl… - MonicaGiommetti : RT @enricoblanc: @ladyonorato Ma basta con questa supposta solidarietà. Chi si è vaccinato lo ha fatto per sé stesso e adesso che ha compre… - roccoiacobucci : @Vinz1285 Si,alla fine va bene anche a me…peró ecco diciamo che Locatelli e Zakaria forse potevano bastare con Arth… - MScrobogna : RT @enricoblanc: @ladyonorato Ma basta con questa supposta solidarietà. Chi si è vaccinato lo ha fatto per sé stesso e adesso che ha compre… - claudiabaetta62 : RT @enricoblanc: @ladyonorato Ma basta con questa supposta solidarietà. Chi si è vaccinato lo ha fatto per sé stesso e adesso che ha compre… -