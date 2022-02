C'è posta per te, Maria De Filippi si complimenta con Alex Belli: «Chapeau» (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata di C'è posta per te in onda sabato 12 febbraio 2022, Maria De Filippi ha ospitato due grandi protagonisti dell'ultima edizione del GF Vip. Stiamo parlando di Francesca Cipriani e Alex Belli. La conduttrice si è complimentata con l'attore per il suo percorso nella Casa più spiata d'Italia. C'è posta per te: Maria De Filippi si complimenta con Alex Belli La «chimica artistica» portata in scena al GF Vip da Alex Belli è stata protagonista anche dell'ultima puntata di C'è posta per te. Luciana Littizzetto ha voluto mandare la posta all'attore e all'ex coinquilina Francesca Cipriani. La comica, volto fisso ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata di C'èper te in onda sabato 12 febbraio 2022,Deha ospitato due grandi protagonisti dell'ultima edizione del GF Vip. Stiamo parlando di Francesca Cipriani e. La conduttrice si èta con l'attore per il suo percorso nella Casa più spiata d'Italia. C'èper te:DesiconLa «chimica artistica» portata in scena al GF Vip daè stata protagonista anche dell'ultima puntata di C'èper te. Luciana Littizzetto ha voluto mandare laall'attore e all'ex coinquilina Francesca Cipriani. La comica, volto fisso ...

